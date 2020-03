TAP vai buscar 1000 portugueses a Cabo Verde, Guiné Bissau, Angola e São Tomé

Mais de mil portugueses que estão espalhados por diferentes Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) vão poder regressar ao País. A TAP prepara-se para realizar voos adicionais para que estes cidadãos possam regressar a Portugal. “A TAP, em estreita articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, conseguiu garantir todas as condições, operacionais e de segurança, para poder realizar um conjunto de voos extra, que têm por objetivo trazer de volta a casa e às suas famílias mais de mil portugueses que se encontram em Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola”, diz a companhia aérea em comunicado.

Esta terça-feira, 24 de março, a companhia aérea liderada por Antonoaldo Neves vai realizar dois voos de ida e volta para Cabo Verde (um para a Praia e outro para o Sal) e um voo para a capital angolana, Luanda. Amanhã, indica a TAP, estão previstos mais dois voos: um para Bissau, outro para São Tomé. “Ontem, dia 23 de março a TAP realizou um último voo para Moçambique, antes da entrada em vigor das restrições sanitárias e aeroportuárias naquele país”.

A companhia aérea não esconde que estes voos estão a ser levados a cabo “em condições operacionais atípicas” devido às restrições aplicadas pelos governos e autoridades locais mas, garante, “ultrapassadas pela TAP acautelando todos os requisitos legais e regulamentares no que respeita a segurança dos voos, tripulações e passageiros”.

Para Luanda, a TAP vai enviar uma A330-900 com capacidade de trazer 289 passageiros. No caso de Cabo Verde, para a Cidade da Praia o voo vai ser feito por um A321 com 216 lugares e para o Sal será um A330-900 com 289 lugares. Para São Tomé vai um A321 LR com capacidade para 178 passageiros. Para Bissau segue um A321.

“A realização deste voos implica também um empenho e sentido de missão dos tripulantes da TAP que têm demonstrado a sua disponibilidade para tornar possível esta missão na linha da frente, apoiados por centenas de colaboradores TAP que, na retaguarda viabilizam estes voos extraordinários”.