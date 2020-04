UGT contesta lay-off e não renovação de contratos na TAP

A UGT enviou hoje uma carta ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a questionar a legitimidade do lay-off na TAP, que afeta cerca de 90% do pessoal desde que a companhia está impedida de voar – à exceção de dois voos semanais para as Regiões Autónomas – e a não renovação de contratos a prazo a cerca de duas centenas de trabalhadores da empresa.

“Tomámos conhecimento que a TAP, empresa que aderiu ao lay-off simplificado e na qual o Estado é detentor de grande parte do capital social, notificou por carta registada cerca de duas centenas de trabalhadores tripulantes da sua intenção de não renovar os respetivos contratos a termo certo, que terminariam em abril e maio do presente ano”, escreve o líder da associação sindical. “Entendemos que esta situação deveria ser colmatada o mais rápido possível através da suspensão dos referidos contratos e consequente integração destes trabalhadores no regime do lay-off simplificado”, defende Carlos Silva.

Para a UGT, numa altura em que “o governo tem vindo a implementar medidas para apoiar as empresas na manutenção dos postos de trabalho e sendo o Estado um dos principais detentores do capital desta empresa”, é incompreensível que aconteça esta situação.

Pelas regras aprovadas nas medidas excecionais de combate à pandemia, os despedimentos estão vedados a empresas que adotem o lay-off. Mas é permitida a não renovação de contratos que entretanto terminem, bem como quando chegue ao fim o período experimental e a dispensa de recibos verdes.