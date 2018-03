Notas e moedas em risco de desaparecer na Suécia

Caso a situação não seja revertida num futuro breve, as coroas suecas podem deixar de existir, no seu formato físico. As notas e moedas em circulação naquele país estão a cair a pique desde 2008.

Segundo dados revelados pela Bloomberg, o uso do dinheiro físico está em níveis que remontam a 1990. A justificação é simples: a esmagadora maioria dos consumidores, lojas, museus, instituições e restaurantes prefere o pagamento pela via digital e alguns destes estabelecimentos não aceitam sequer que as transações sejam feitas em cash (dinheiro).

Esta mentalidade está a dar início a um tipo de crise nunca antes vista, o que levou o Banco Central da Suécia, o Riksbank, a elaborar um relatório com as consequências desta tendência e a emitir um alerta nacional.

“Se o dinheiro for reduzido com muita rapidez, será difícil manter a infraestrutura financeira”, explicou à Bloomberg o líder da revisão parlamentar, Mats Dillen, acrescentando que, caso a tendência se mantenha, o sistema financeiro sueco vai enfrentar uma série de consequências negativas que, em último caso, podem levar as notas e moedas em circulação a desaparecer por completo.

Também na sequência desta crise está a ideia de criar a “ekrona”, uma moeda digital do país. Ao Financial Times, a governadora do Riksbank, Cecilia Skingsley, deixou em aberto a criação de uma moeda virtual sueca que, a concretizar-se, entrará no mercado num espaço de dois anos e que, segundo as previsões do supervisor, poderá ajudar a contornar o problema.