BdP: Intermarketbank não está habilitada a exercer atividade financeira

O Banco de Portugal (BdP) advertiu hoje para o facto de a entidade Intermarketbank não estar, nem nunca ter estado, habilitada em Portugal a conceder, intermediar e a efetuar consultoria de crédito.

“A suposta entidade que tem vindo a atuar através dos sites http://www.intermarketbank.com/ e http://www.intermarketbankag.com/, bem como do endereço de correio eletrónico contato@intermarketbank.com, não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal”, avisa o supervisor em comunicado.

O BdP explicita que aquele não está habilitado “(…) nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito”.

O supervisor bancário chama ainda a atenção para que “não seja confundida com qualquer outra denominação parecida”.

Apesar de as entidades autorizadas a exercer a atividade de concessão, intermediação e de consultoria de crédito constarem das listas que podem ser consultadas no Portal do Cliente Bancário, disponível no site do Banco de Portugal na internet, o supervisor alerta para o facto de terem chegado ao conhecimento da instituição “situações em que o nome de entidades autorizadas é indevidamente utilizado por terceiros em esquemas fraudulentos”.

O Banco de Portugal refere ainda que em caso de dúvida, pode ser contactado através do formulário disponível naquele site ou enviando um e-mail para info@bportugal.pt.