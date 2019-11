Global Finance: Santander tem melhor private banking do país

O private banking do Santander foi distinguido pela revista Global Finance como o melhor em Portugal, no âmbito dos The World’s Best Private Banks Awards for 2020, que selecionou as instituições com o melhor serviço de banca privada em todo o mundo.

Os bancos foram classificados, entre outros critérios, pela sua “agilidade e sofisticação na adaptação às novas realidades do setor da gestão de patrimónios, garantindo sempre foco e estabilidade a longo prazo”. Foram ainda “os que melhor atenderam às necessidades específicas dos clientes de elevado património, ao mesmo tempo que procuraram melhorar, preservar e transmitir a sua riqueza”.

A revista realça que “nem sempre são as maiores instituições, mas sim as melhores – aquelas com qualidades altamente valorizadas pelos clientes na escolha de um intermediário”.

Para esta edição, a Global Finance avaliou a performance das várias entidades no seu mercado local, entre julho de 2018 e junho de 2019. Consultou ainda as opiniões de analistas, executivos e outros membros da indústria de banca privada.

O private banking do Santander vence este prémio pelo quinto ano consecutivo, o que vem reconhecer, mais uma vez, o modelo de negócio do banco. Centrado num modelo de arquitetura aberta, disponibiliza um vasto conjunto de soluções financeiras, que permite aos clientes aceder ao que melhor existe na indústria, em cada uma das classes de ativos onde pretendem investir. Oferece ainda todas as vantagens de pertencer a um grupo financeiro internacional sólido.

Em Portugal, a área de private banking registou entre julho de 2018 e junho de 2019, um crescimento de 20% nos ativos sob gestão.

O estudo será divulgado com mais detalhe na edição de dezembro da revista, onde serão

apresentados os vencedores a nível global, por região e por país. Para além do Santander em

Portugal, o Santander foi distinguido também como The Best Private Bank no Uruguai.

Fundada em 1987, a Global Finance possui leitores em 188 países, tendo uma tiragem de

50.000 exemplares. Com uma vasta experiência em mercados financeiros, tornou-se uma

referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de carteiras de

investimento internacionais.