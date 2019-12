Caixa Geral de Depósitos cumpre rácios de capital do BCE para 2020

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) cumpre atualmente os rácios de capital requeridos pelo Banco Central Europeu (BCE) para 2020, anunciou hoje o banco público.

“Considerando os rácios da CGD em 30 de setembro de 2019, são já cumpridos, com uma significativa margem, todos os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e Rácio Total”, pode ler-se num comunicado hoje enviado pela CGD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No final de setembro deste ano, o rácio CET1 era de 15,65%, o Tier 1 era de 16,70% e o Total era de 18,01%, sendo os requisitos do BCE, ‘phased in’, para 2020, de 10,00%, 11,50% e 13,50%, respetivamente, e ‘fully loaded’ de 10,25%, 11,75% e 13,75%, respetivamente.

De acordo com a CGD, as ‘almofadas’ (buffers) de capital incluídas nos requisitos do BCE incluem a reserva de conservação de fundos próprios (2,5%), a contracíclica (0%) e a reserva para ‘outras instituições de importância sistémica’ (0,75%, convergindo para 1% em 2021).

“O requisito de Pilar 2 para a CGD em 2020 é de 2,25%, o que representa uma manutenção face a 2019. Se considerado o Pilar 2 Guidance definido pelo BCE para 2020, a exigência dos rácios da CGD permanece inalterada face a 2019”, refere ainda a instituição liderada por Paulo Macedo.