O governador do Banco de Portugal, que deixa hoje a instituição que liderou durante uma década, considera que a pandemia de covid-19 deixará marcas profundas e de longo prazo na economia mundial. Num artigo de opinião publicado esta quarta-feira pela agência Reuters, Carlos Costa escreve que “a crise pandémica terá um impacto profundo na economia mundial. A sua duração e dimensão estão ainda rodeadas de enorme incerteza. Apesar de temporário, este choque corre o risco de deixar cicatrizes duradouras se os decisores políticos e autoridades não coordenarem as suas respostas”.

Carlos Costa diz que inicialmente a resposta à pandemia foi descoordenada. Depois, à medida que o vírus se espalhava pelo mundo, os países procuraram coordenar posições, mas que “até agora o fardo tem recaído sobretudo nas nações individuais”.

Apesar das medidas aplicadas pelas autoridades monetárias e pelos governos, o governador do Banco de Portugal considera que as dívidas de empresas e particulares estão em risco de se “tornarem ingeríveis em caso de contração económica severa, colocando em risco a sua solvência”, e que as “autoridades e decisores políticos devem usar o balão de oxigénio criado pelas moratórias de pagamento e a flexibilidade dos reguladores para implementarem soluções para reduzir riscos de insolvência”.

Sobre o fundo de recuperação proposto pela Comissão Europeia (Next Generation EU), e que aguarda aprovação pelo Conselho Europeu, Carlos Costa considera que é “atempado e vai na direção certa”, mas alerta que o mesmo “levanta desafios importantes para a qualidade dos ativos de empresas e bancos, uma vez que visa reorientar a economia mas falha no apoio atempado das fases de reparação e recuperação: não conseguiremos reorientar modelos de negócio se entretanto as empresas falirem”.

