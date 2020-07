Banco de Portugal aplicou coimas de 631 mil euros no segundo trimestre

O Banco de Portugal aplicou coimas no valor total de 631 mil euros no segundo trimestre deste ano, no âmbito de 41 processos que foram alvo de decisão.

Do montante total, 13 mil euros ficaram suspensos na sua execução, adiantou o supervisor da banca num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Eleva-se assim para 2,3 milhões de euros o montante aplicado em coimas pelo Banco de Portugal desde o início de 2020. No primeiro trimestre, o supervisor aplicou coimas no valor de 1,695 milhões de euros.

“Dos 41 processos decididos, 15 respeitam a infrações de natureza comportamental, 11 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 9 respeitam a infrações de natureza prudencial, 4 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e 2 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”, explica o banco central.

Atualizada às 16H25 com mais informação