Ativos de risco dos grandes bancos somam 250 mil milhões

Grandes instituições bancárias, como o Barclays, Citigroup, BNP Paribas e Société Générale, viram os seus ativos tóxicos aumentar em mais de 20%, para cerca de 250 mil milhões de dólares, durante o primeiro semestre, segundo cálculos da Bloomberg reportados pelo “Jornal de Negócios”.

Entre as razões apontadas para essa evolução, além da turbulência própria da pandemia, surge o facto de ativos mais seguros se terem tornado difíceis de avaliar “à medida que os mercados congelaram e os gestores de risco tiveram de os colocar numa categoria diferente”. Por outro lado, acrescenta o texto, outros investidores poderão ter aumentado as suas apostas mais arriscadas, na expectativa de uma sorte inesperada.

Qualquer que seja a justificação, certo é que “para muitos dos bancos, o aumento desde o final de dezembro foi o maior em meia década”, apesar de as suas participações nesta categoria de ativos de maior risco terem caído desde 2008, e de “continuam a ser significativas em comparação com as principais métricas de força de capital”, lê-se na notícia.