O banco espanhol Abanca já assinou um acordo preliminar com o Grupo Crédit Agricole para a compra das ações que detém no Bankoa.

Segundo um comunicado enviado às redações, “o acordo produz efeitos depois de finalizada satisfatoriamente para o Abanca as devidas diligências sobre a situação da entidade basca. A operação ficará concluída com a aquisição do Bankoa e está sujeita às condições habituais neste tipo de operações”.

Ao concretizar-se esta compra, o espanhol Abanca adquire o negócio bancário de retalho em Espanha do Crédit Agricole, reforçando a sua posição no mercado basco – multiplicando

por seis a sua presença nesta comunidade autónoma, onde agora detém cinco agências. “A entidade galega aumenta em 4.374 milhões de euros o volume de negócio para os 93.000 milhões de euros. O banco consolida a sua posição como sétima maior entidade espanhola por valor de ativos (65.000 milhões de euros)”, esclarecem.

“Esta potencial operação aprofunda o acordo estratégico entre o Abanca e o Crédit Agricole, assinado há dois anos, cujo primeiro fruto foi a empresa conjunta que vai gerir os seguros nos mercados espanhol e português nos próximos 30 anos”, contextualiza o banco espanhol.