Abanca: Compra do EuroBic “decorre de acordo com o planeado”

O banco espanhol Abanca afirmou esta sexta-feira que a compra de 95% do capital do EuroBic “decorre de acordo com o planeado”.

“O Abanca está comprometido com esta aquisição”, adiantou o banco numa resposta ao Dinheiro Vivo.

O jornal i noticiou hoje que a justiça determinou arrestar todos os bens de Isabel dos Santos em Portugal. A investidora angolana detém 42,5% do EuroBic e controla a Efacec.

Segundo a notícia, a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa surgiu na sequência de um recurso do Ministério Público que teme que Isabel dos Santos retire de Portugal a receita da venda de participações.

Fontes contactadas pelo Dinheiro Vivo apontaram que a venda das participações por parte de Isabel dos Santos deverá prosseguir, embora as receitas das vendas possam ficar retidas no país.