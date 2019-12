Acusação do caso BES derrapa para primeiro semestre de 2020

A acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) aos arguidos envolvidos na queda do Banco Espírito Santo (BES) voltou a ser adiada. Depois de estar planeado apresentá-la no final deste ano, os procuradores apontam agora para o primeiro semestre de 2020, noticia o Público, depois de consultar uma fonte da investigação.

O assunto volta a estar em destaque depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter deixado uma questão no ar a propósito das novas medidas contra a corrupção: “Como é que é possível ainda ninguém ter sido julgado no caso BES e o senhor [Bernard] Madoff ter sido condenado em pouco tempo?”.

De acordo com o jornal diário, são várias as razões que tem feito com que a investigação à queda do BES ainda não tenha terminado. “Desde logo a falta de cooperação das autoridades suíças, a quem as suas congéneres portuguesas pedem há vários anos que lhes enviem informação imprescindível para fundamentarem a acusação às quatro dezenas de arguidos do processo”, pode ler-se. O Público refere ainda a magnitude do processo, aliada à escassez de meios disponíveis aos investigadores como razões para a falta de celeridade.