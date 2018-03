Álvaro Sobrinho suspeito de desviar 615 milhões de dólares do BESA

O ex-CEO do Banco Espírito Santo Angola (BESA) é suspeito de desviar 615 milhões de dólares (cerca de 500 milhões de euros) da instituição que liderou. A notícia é avançada pelo Expresso, com base em documentos obtidos pela revista alemã ‘Der Spiegel’ e partilhados com o consórcio EIC (European Investigative Collaborations), que o jornal português integra. Recorde-se que o buraco financeiro de 5,7 mil milhões de dólares no BESA foi um dos fatores determinantes no descalabro do grupo BES, já que as imparidades em Angola tiveram um impacto direto de três mil milhões de euros nas perdas do grupo liderado por Ricardo Salgado.

Segundo o Expresso, os documentos do EIC mostram como Álvaro Sobrinho “era o beneficiário efetivo” de três companhias angolanas que receberam, “de forma injustificada”, nas suas contas bancárias do BESA um total de 433 milhões de dólares. A este valor acrescem mais 182 milhões de dólares recebido pelo banqueiro, em nome próprio, e através de das offshores Grunberg e Pinevew. Sobrinho foi, assim, “o destinatário de 615 milhões de dólares concedidos originalmente pelo BESA como empréstimos a outras entidades, num alegado esquema de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais pelo qual tem estado a ser investigado, há vários aos, pelo DCIAP em Portugal e pelo Ministério Público da Suíça”, pode ler-se no semanário. Que lembra que as investigações levaram ao arresto de 150 milhões de euros em contas na Suíça.

Ocean Private, Anjog e Marina Baía foram as três companhias angolanas que receberam os 433 milhões de dólares do BESA “sem justificação”. Empresas apontadas como suspeitas pelo sucessor de Álvaro Sobrinho na gestão do banco angolano, Rui Guerra. Os documentos cedidos ao Expresso pelo consórcio EIC incluem registos comerciais que mostram a relação direta ou indireta de Sobrinho, designadamente através da mulher e filhos, às três companhias, além de e-mails, extratos bancários e ficheiros Excel que “revelam como é que, só numa dessas contas do BESA em Luanda, titulada pela Ocean Prive, foram depositados 277 milhões de dólares, em dinheiro vivo, e que depois saíram, de várias formas, do banco com destino a outras contas e outras paragens”.

Recorde-se que a fortuna pessoal de Álvaro Sobrinho, que detém quase 30% do Sporting Futebol SAD, foi alvo de perguntas e dúvidas na comissão de inquérito parlamentar à gestão do BES, questão sobre a qual o banqueiro se recusou a entrar em pormenores. Em resposta às perguntas da deputada Cecília Meireles garantiu mesmo que “todo o crédito foi reportado às instituições superiores do banco“.