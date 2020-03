Ana Botín: “É um dos momentos mais tristes que já tive no banco”

Ana Botín, presidente do Grupo Santander, classifica a morte de António Vieira Monteiro como “um dos momentos mais tristes” que já teve no banco.

O presidente do Santander Portugal foi a segunda vítima mortal do surto de coronavírus no país. Faria 74 anos no dia 21 de março.

“Esta manhã perdemos António Vieira Monteiro, um querido amigo e um grande líder e profissional, presidente do Conselho de Administração do Santander em Portugal e até recentemente nosso CEO”, afirmou a banqueira espanhola num comunicado.

“António juntou-se ao Santander há muitos anos, fazia parte da minha equipa desde o início e esteve connosco, em diferentes cargos, durante 20 anos”, adiantou.

Vieira Monteiro foi CEO do Santander Portugal entre 2012 e 2018, tendo cumprido dois mandatos naquele cargo. Em 2019, assumiu a presidência do banco em Portugal. Foi sucedido no cargo de CEO por Pedro Castro e Almeida.

“Esta manhã, quando falei com Pedro Castro e Almeida, o nosso CEO em Portugal, e mais tarde com a sua filha Rita, senti pessoalmente a real dimensão desta crise. É um dos momentos mais tristes que já tive no Banco”, referiu Ana Botín.

“O António deixou-nos cedo demais. A sua filha não poderá estar presente no funeral, uma vez que também ela está infetada pelo vírus. Nem eu nem os meus colegas – ainda que estejamos saudáveis – também não poderemos estar presentes”, lamentou.

A líder do Santander afirmou que teve “vários momentos memoráveis com o António”. “Ele era sempre prudente e decisivo. Um verdadeiro gestor do risco, era exímio nisso. Tivemos muitas conversas em fins de semana, e era nessas alturas em que ele me dava conselhos sobre uma oferta ou uma aquisição de um banco, ou sobre como apoiar um grande cliente. Ele sabia como apoiar clientes e a sociedade, bem como cumprir com os acionistas. A sua prioridade era a sua equipa e ele estava sempre lá para a apoiar”, recordou.

A banqueira terminou a sua mensagem dizendo “a todos, à nossa família Santander, a todas as comunidades, CEO’s e governos: vamos trabalhar em conjunto para salvar vidas e ajudar aquelas pessoas que estão a trabalhar para salvar vidas”.

“Deixemos que cada um de nós faça o que é melhor, e esqueçamos ideologias e partidos políticos. Agora, mais do que nunca, somos todos uma família global. Trabalhando juntos, podemos resolver isto mais rapidamente e recuperar mais rapidamente”, apelou.

