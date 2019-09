Ana Paula Serra substitui Elisa Ferreira na supervisão prudencial do BdP

Ana Paula Serra, administradora do Banco de Portugal, substitui Elisa Ferreira nas funções que esta desempenhava no supervisor financeiro, ou seja, assume o pelouro da supervisão prudencial. A deliberação da instituição presidida por Carlos Costa foi publicada esta quinta-feira em Diário da República.

Ana Paula Serra está na administração do Banco de Portugal desde setembro de 2017. É licenciada em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1988), efetuou MBA pelo Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto – atual Porto Business School (1990), e doutoramento em Finanças (Financial Economics) pela London Business School, Universidade de Londres, do Reino Unido (1999).

Era até agora responsável por vários departamentos entre os quais o de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos; Estatística; Contabilidade e Controlo e Gestão de Risco. Tinha ainda a seu cargo o Fundo Social dos Empregados do Banco de Portugal.