Antiga presidente da Anacom entra na administração do BPI

Fátima Barros, a antiga presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), vai integrar o conselho de administração do BPI. Num comunicado enviado à CMVM, o banco liderado por Pablo Forero informou que Fátima Barros fará parte também da Comissão de Auditoria e Controlo Interno.

“O Conselho de Administração, na sua reunião do passado dia 23 de Fevereiro, deliberou cooptar como vogal do Conselho de Administração, para preenchimento da vaga que se encontrava aberta nesse órgão, a Sra. Prof.ª Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi”, diz o comunicado.

A escolha será submetida à ratificação dos acionistas na próxima Assembleia Geral. Fátima Barros tinha terminado o mandato na Anacom no ano passado, sendo substituída por Cadete de Matos. Antes de liderar o regulador do setor das telecomunicações, a escolhida para a administração do BPI tinha diretora da Universidade Católica.