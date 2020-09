António Ramalho: “Terminou o ciclo do silêncio”

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, declarou esta quarta-feira que “terminou o ciclo do silêncio” no banco que presta hoje esclarecimentos na sequência das conclusões da auditoria externa feita ao banco.

Explicou que o silêncio do Novo Banco se tem devido “pura e simplesmente a razões de ética”. “Terminou o ciclo do silêncio e iniciou-se o ciclo do esclarecimento”, afirmou o CEO do Novo Banco numa conferência de imprensa também transmitida online.

O Ministério das Finanças anunciou na madrugada de segunda-feira que a auditoria externa feita pela Deloitte encontrou perdas líquidas de 4042 milhões de euros no banco que foi criado em 2014 para ficar supostamente com os ativos não tóxicos do Banco Espírito Santo (BES).

Num comunicado divulgado ontem à tarde, o Novo Banco destacou que o relatório “evidencia que as perdas incorridas pelo Novo Banco decorreram fundamentalmente de exposições a ativos que tiveram origem no período de atividade do Banco Espírito Santo e que foram transferidos para o Novo Banco no âmbito da resolução”.

Mas junto dos partidos subsistem dúvidas sobre se a venda de ativos por parte do Novo Banco foi feita de forma que pode ter sido lesiva para o Estado. Um dos negócios que têm suscitado mais questões foi a venda da seguradora GNB Vida pelo Novo Banco a fundos da Apax, alegadamente a um valor muito inferior ao do mercado. E a compra terá sido financiada com crédito do próprio banco.

Atualizada às 11H23