Aprovada audição do presidente do Novo Banco no Parlamento

Foi aprovado esta quarta-feira, por unanimidade, o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) para a realização de uma audição no Parlamento do presidente do conselho executivo do Novo Banco, António Ramalho, sobre os resultados do banco.

João Paulo Correia, deputado do PS, lembrou, numa sessão hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, que o requerimento foi submetido ainda antes de serem conhecidos os resultados do banco relativos a 2019, que foram divulgados na passada sexta-feira.

Salientou que, além dos resultados, o objetivo da audição é ouvir Ramalho “sobre as razões das perdas registadas” no ano passado que levaram o banco a pedir mais 1.037 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

Ainda não ficou definida a data em que Ramalho será ouvido.

O Novo Banco registou um prejuízo de 1.058 milhões de euros em 2019, uma melhoria de 25% face ao resultado do ano anterior.

