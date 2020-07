Associados da Mutualista Montepio aprovam contas de 2019

Os associados da Associação Mutualista Montepio Geral aprovaram na terça-feira os resultados relativos a 2019, com 89,09% dos presentes na assembleia-geral (AG) a votar favoravelmente as contas da dona do Banco Montepio.

A Associação Mutualista registou prejuízos de 408,8 milhões de euros em 2019, sobretudo devido ao reforço das imparidades para o seu banco. O resultado compara com um lucro de 1,6 milhões de euros de 2018.

Estiveram presentes na AG apenas 160 dos mais de 630 mil associados da Mutualista.

“Os associados da Associação Mutualista Montepio acabam de aprovar, em assembleia-geral e por larga maioria de 89,09%, as contas individuais da Associação referentes ao exercício de 2019, traduzidas em resultados recorrentes positivos, de 9,0 milhões de euros”, anunciou a Mutualista num comunicado divulgado na terça-feira à noite.

