Bakinter avança com medidas de apoio às famílias e empresas

Famílias que enfrentem situações de vulnerabilidade e empresas impactadas pelos efeitos da pandemia da covid-19 vão ter condições especiais de forma a proteger a continuidade dos seus negócios e o emprego dos seus colaboradores. A garantia chegou hoje do Bankinter, que implementou um conjunto de medidas extraordinárias para apoiar as famílias e as empresas na mitigação dos efeitos económicos e financeiros provocados pela pandemia.

As medidas surgem “em complemento das medidas postas em prática pelo governo para fazer face à situação de excecionalidade económica atual”, sublinha o banco, que explica que o plano será continuamente avaliado em função da evolução da pandemia, da situação económica e das necessidades transmitidas pelos clientes.

Apoios às empresas

Para criação de liquidez imediata: No crédito a empresas, o Bankinter introduz a possibilidade de “atribuição de carência de amortização de capital até 12 meses para operações de médio / longo prazo em curso e em situação regular”, sem fazer qualquer alteração no spread e sem cobrança de qualquer comissão de alteração do contrato.

Para reforçar a tesouraria das empresas no curto prazo: O banco anuncia a disponibilização das linhas de apoio anunciadas pelo governo, nomeadamente a Linha Capitalizar COVID-19, a Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo COVID-19 e a Linha de apoio à Economia COVID-19, direcionadas aos “setores da restauração e similares, turismo, agências de viagem, animação turística, organizadores de eventos e similares, e indústria, no montante global de 3 mil milhões de euros”;

Prevê-se ainda a possibilidade de adiantamento de 20% do montante de financiamento aprovado ao abrigo das linhas anunciadas pelo governo, para criação de liquidez imediata;

O Bankinter cria ainda limites de crédito pré-aprovados para Pequenas e Médias Empresas (PME), num valor global de 32 milhões de euros, permitindo-lhes aceder “de forma mais rápida e simples ao financiamento de que necessitam”;

Outras medidas de apoio às empresas: No lote de apoios extraordinários, o banco espanhol que comprou o Barclays em Portugal inclui ainda a isenção de custos em várias transações através do Bankinter Empresas, nomeadamente no processamento de lotes de operações; um serviço de depósitos remotos para empresas (BK Depósitos), evitando deslocação a agências para depositar cheques; e uma “Plataforma de Negócio Internacional que permite a tramitação digital das operações de trade finance com o banco, dispensando deslocações físicas às agências”.

Medidas para as famílias

No leque de medidas extraordinárias previstas para apoiar as famílias neste momento, o Bankinter apresenta mudanças no Crédito à Habitação – passa a contemplar uma carência de amortização de capital durante seis meses, com extensão do prazo do empréstimo pelo mesmo período, aplicável às operações em situação regular; – mas também no Crédito ao Consumo, com a possibilidade de “atribuição de carência de amortização de capital durante seis meses, com extensão do prazo do empréstimo pelo mesmo período para operações em situação regular”. Estas possibilidades “serão ajustadas às orientações e enquadramento legal definidos pelas autoridades de supervisão, pela União Europeia e pelo governo português”, explica a instituição financeira.

É ainda anunciada pelo Bankinter a manutenção de produtos e serviços sem custos, “por exemplo os incluídos na Conta Mais Ordenado; a isenção de custos de utilização do serviço MB Way, através da aplicação própria ou da App Bankinter; o reforço da disponibilização de informação sobre os mercados financeiros sem custos, de forma a apoiar os clientes nas suas decisões de investimento”.

O banco implementou ainda um conjunto de medidas transversais para facilitar a utilização dos canais digitais, telefónicos e os pagamentos com cartão, nomeadamente:

“- Simplificação do processo de adesão aos canais digitais para empresas e particulares, através do canal telefónico, sem necessidade de deslocação a qualquer Agência para ativação deste serviço;

– Reforço da capacidade de atendimento da banca telefónica e dos sistemas de comunicação e tecnológicos para suportar a crescente procura dos nossos serviços através de canais telefónicos, digitais e mobile;

– Disponibilização de uma linha telefónica exclusiva e gratuita para apoio aos clientes Particulares e Empresas durante o período de pandemia Covid-19;

– Suspensão da cobrança da mensalidade do TPA e isenção de aplicação de uma comissão mínima sobre as transações, para os comerciantes em situação de inatividade provocada pelo atual contexto;

– Manutenção de isenção de comissões do serviço MB Way no TPA;

– Substituição dos cartões de débito por novos cartões com a funcionalidade contactless;”

A estas medidas anunciadas, a instituição junta um conjunto de normas para proteger clientes e colaboradores, que incluem a manutenção em funcionamento de parte das agências mas em novos horários e com regras de acesso ajustadas às medidas previstas para controlo da pandemia.