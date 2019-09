Banca: Adesões a contas de serviços mínimos disparam 55%

As contas de serviços mínimos bancários registaram um aumento de 55,6% no número de adesões no primeiro semestre deste ano, face a igual período do ano passado.

Existiam 78.733 contas de serviços mínimos no final de junho último, mais 33,1% do que as que se registavam no final de 2018.

Ao todo, foram abertas no primeiro semestre 20.922 contas de serviços mínimos bancários. Deste total, 80,6% foram relativas a migrações de contas de depósito à ordem, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal no seu relatório de Atividades de Supervisão Comportamental.

Na maioria das contas de serviços mínimos, os primeiros titulares têm idade igual ou superior a 45 anos e inferior a 65 anos.

Os jovens com idade inferior a 25 anos foram os que menos recorreram ao regime de contas de serviços mínimos.

A conta de serviços mínimos bancários é uma conta à ordem que permite ao aceder a um conjunto de serviços bancários essenciais a custo reduzido.