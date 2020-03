Banca prepara medidas para enfrentar pandemia

A pandemia do Covid-19 está a a levar os bancos a prepararem também medidas de apoio a empresas e particulares para reduzir os riscos em torno do coronavírus.

Fonte oficial do Millennium bcp adiantou ao Dinheiro Vivo que o banco vai “disponibilizar um conjunto alargado de soluções de apoio a empresas condicionadas direta e indiretamente com o Covid-19”. As medidas ainda serão anunciadas de forma detalhada, mas “terão um foco nos empréstimos de tesouraria/fundo de maneio às empresas, apoio nas exportações e importações, créditos a colaboradores das empresas e, ainda, uma componente digital importante para transformar os habituais contactos presenciais e com proximidade em interações digitais”.

Já o Novo Banco refere, em comunicado, que tem medidas preparadas na área dos canais digitais, banca telefónica, meios de pagamento, seguros e soluções para comerciantes e pequenos negócios.

Para os comerciantes, o banco prevê “aprovações comerciais num prazo máximo de 24 horas para os pedidos de crédito na linha de crédito capitalizar Covid-19, uma linha de crédito com prazo até 4 anos e carência de 12 meses; a criação de uma linha de conta corrente dedicada a apoiar os comerciantes e pequenos negócios afetados pelo contexto do Covid-19, com isenção de comissões nos primeiros 6 meses; isenção de custos do serviço de homebanking NBnetwork até 30 de abril, para novos pedidos”.

Já nos canais digitais, até 30 de abril, “foram isentadas as seguintes comissões: transferências interbancárias; comissões de cash-advance para a conta DO; transferências MBway”.