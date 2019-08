Banco Best lucra 2,3 milhões no primeiro semestre

O Banco Best , do grupo Novo Banco, registou um aumento de 6% no seu lucro líquido, nos primeiros seis meses deste ano, para os 2,3 milhões de euros.

O banco digital aponta, em comunicado divulgado esta segunda-feira, que a “constante inovação, crescimento no volume dos depósitos e um desempenho destacado nas emissões obrigacionistas da TAP, SAD Benfica e da SIC no primeiro semestre deste ano contribuíram para o crescimento de 6% nos resultados”.

“O Banco Best registou um resultado líquido de 2,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, o

que corresponde a um crescimento de 6% face ao período homólogo, mantendo rácios prudenciais e de

solidez muito positivos”, refere a nota.

“A primeira metade do ano está feita, e bem feita, com resultados positivos e uma dinâmica de crescimento que queremos intensificar até ao final do ano”, afirma Madalena Torres, presidente executiva do Banco Best, citada no comunicado com os resultados.

O banco registou no período um rácio de transformação de depósitos em crédito de 24,4%, um rácio de de crédito vencido de 0,14% e um rácio de capital Core Tier 1 de 42,7%.

“É ainda de assinalar, face ao primeiro semestre do ano passado, a estabilidade na rentabilidade dos capitais próprios nos 6% e a melhoria do rácio cost to income, não incluindo os resultados da alienação de outros ativos, de 66% para 65%”, sublinha.

Em termos de depósitos, aumentaram 7% nos depósitos para 580 milhões de euros. “Este aumento dos depósitos verificou-se exclusivamente a nível dos depósitos à ordem (de 15%), tendo-se observado uma redução no volume dos depósitos a prazo, como consequência das baixas taxas de juro e do pouco interesse deste produto tradicional, quando comparado com a qualidade e variedade das ofertas de outros produtos financeiros disponibilizados pelo Banco Best”, refere no comunicado. No total, o Best tem sob gestão 2.000 milhões de euros.