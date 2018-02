Banco BiG lança solução digital para capitalizar PMEs

O Banco BiG lançou uma solução digital para pequenas e médias empresas (PMEs) que queiram capitalizar-se através de parceiros e investidores profissionais.

“Destinado preferencialmente a PMEs com um histórico de atividade relevante, que apresentem um resultado operacional superior a 300 mil euros e resultados líquidos positivos, o Capitalizer conta desde já com 15 parceiros / investidores profissionais, incluindo vários dos principais operadores ibéricos de capital de risco que investem em PMEs e que detêm mais de 4.000 milhões de euros em ativos sob gestão”, refere o banco.

“O Capitalizer apresenta-se como um serviço que democratiza o acesso por parte das PMEs aos serviços tradicionais de assessoria financeira prestados pela banca de investimento”, adianta num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Explica que através da nova solução, “as PMEs poderão aceder a parceiros/investidores profissionais, que são tipicamente investidores de capital de risco, focados em operações de buyout, development capital e venture capital, bem como corporate investors, family offices e fundações com interesse em investir em PMEs”.

“Para utilizar a solução, as empresas deverão registar-se em www.capitalizer.eu para aceder a um conjunto de ferramentas digitais de suporte à organização de processos de fusões, aquisições ou parcerias de capital, os quais serão estruturados de forma eficiente e de acordo com as melhores práticas de mercado para este tipo de operações”, diz o BiG.