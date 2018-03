Banco de Portugal cria lista com 13 serviços mais comuns de contas bancárias

O Banco de Portugal criou uma lista com os 13 serviços mais representativos associados a contas de pagamento, que colocou em consulta pública até 06 de abril, visando facilitar uma futura comparação das comissões cobradas, foi hoje divulgado.

De acordo com o projeto de instrução publicado na página do Banco de Portugal (BdP) na Internet, em causa estão serviços de manutenção de conta, de disponibilização de um cartão de débito e de crédito, de levantamento de numerário, de adiantamento de numerário a crédito, de requisição e entrega de cheque cruzado e à ordem, de requisição e entrega de cheque cruzado e não à ordem, de transferência a crédito intrabancária, de ordem permanente intrabancária, de transferência a crédito SEPA +, de ordem permanente SEPA +, de transferência a crédito não SEPA + e de ordem permanente não SEPA +.

O BdP explica que a lista em causa resulta de um “trabalho complexo desenvolvido nos últimos anos pelos Estados-membros, pela Autoridade Bancária Europeia e pela Comissão Europeia”.

“Este processo começou pela elaboração, em cada Estado-membro, de uma lista provisória de 10 a 20 serviços mais representativos associados a contas de pagamento e sujeitos a comissões. Para o efeito, cada Estado-membro deveria selecionar os serviços mais utilizados e com custos mais elevados para os consumidores”, acrescenta.

No caso de Portugal, a lista inclui “oito serviços comuns a nível europeu, publicados pela Comissão Europeia em 11 de janeiro último, e tem em conta os serviços constantes da lista provisória nacional”.

O objetivo do projeto de instrução agora colocado em consulta pública é, assim, “estabelecer a lista dos serviços mais representativos em Portugal, os seus termos e definições normalizados”.

No documento, o BdP indica que a criação desta lista deve-se à entrada em vigor da diretiva europeia que introduziu, em Portugal, normas para assegurar uma maior transparência e comparabilidade das comissões cobradas pelos prestadores de serviços de pagamento no âmbito das respetivas contas de pagamento.

“Com o objetivo de facilitar essa comparação, a informação sobre as comissões relacionadas com contas de pagamento deve obedecer a uma terminologia normalizada para os serviços mais representativos em Portugal, considerando-se como tal os serviços que são mais correntemente utilizados pelos consumidores no quadro da sua conta de pagamento e os que geram custos mais elevados para os consumidores”, acrescenta.

A lista surge, também, após a entrada em vigor do decreto-lei que atribuiu ao BdP o “dever de, através de diploma regulamentar, estabelecer a lista de serviços mais representativos associados a contas de pagamento e sujeitos a comissões”.

De acordo com regulamentos da Comissão Europeia, o Banco de Portugal tem de definir, até final de abril, os principais serviços das contas de pagamento existentes em Portugal, que se somam aos oito serviços já definidos por Bruxelas comuns a todos os países da União Europeia (manutenção de conta, disponibilização de cartão de débito, disponibilização de cartão de crédito, facilidade de descoberto, transferência a crédito, ordem permanente de transferência, débito direto e levantamento de numerário).

Depois disso, o banco central irá recolher os preços praticados por cada instituição financeira (são mais de 100) para cada serviço prestado, que disponibilizará aos clientes bancários até outubro através de um comparador.

Entretanto, o Banco de Portugal ainda terá de recolher as comissões cobradas em ‘subserviços’ (já que cada serviço bancário prestado se desagrega) e por canal (uma vez que as comissões cobradas são diferentes consoante o serviço seja prestado ao balcão ou na Internet, por exemplo).

Ao todo, o número de comissões poderá ser de cerca de 80.