Banco de Portugal já eliminou 950 milhões de euros em notas de 500

Com o Banco Central Europeu (BCE) a querer um fim gradual à circulação das notas de 500 euros, todas as notas deste montante que regressem ao Banco de Portugal (BdP) estão a ser queimadas.

Conforme noticia o jornal Público, entre o início de 2019 e o dia 15 de setembro deste ano chegaram aos cofres do BdP mais de 1,9 milhões de notas de 500 euros. Feitas as contas, o Público aponta que tenham sido eliminados de circulação mais de 950 milhões de euros.

A decisão do BCE entrou em vigor em janeiro de 2019, fazendo com que os bancos centrais começassem a reter as notas de 500 a partir de 27 de janeiro de 2019. O BCE indicou que, em vários países da Europa, estas notas tinha uma fraca circulação, mencionando ainda preocupações com a possibilidade de este tipo de numerário ser utilizado para facilitar atividades ilícitas.

Apenas a Alemanha e a Áustria ficaram de fora desta regra, com o BCE a indicar as notas de 500 euros tinham maior circulação nestes países.

A circulação das notas de 500 euros tem estado em queda desde 2015, com dezembro desse ano a representar um pico de circulação, com 613,5 milhões dessas notas. Em 2018, ainda antes do arranque do processo de retirada dessas notas, havia 521,6 milhões em circulação. Em julho deste ano a cifra baixou ainda mais, para os 420,9 milhões de notas de 500.