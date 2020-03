Banco de Portugal publica compromisso com a sustentabilidade

O Banco de Portugal (BdP) publicou, nesta quinta-feira, o seu compromisso com a sustentabilidade e o financiamento sustentável.

O documento, aprovado pelo Conselho de Administração, “estabelece as prioridades do Banco de Portugal na resposta aos desafios relacionados com a sustentabilidade e o financiamento sustentável, com destaque para os suscitados pelas alterações climáticas”.

Em comunicado, o BdP explica que aqui são definidas prioridades para a sua atuação “quer no domínio do seu mandato de estabilidade de preços, de estabilidade financeira e de aconselhamento económico, quer no que respeita à sua gestão interna”.

A identificação e a avaliação dos riscos associados ao impacto das alterações climáticas, a implementação de práticas internas de sustentabilidade, a intervenção nos fóruns nacionais e internacionais nos quais são debatidas medidas com potencial impacto no sistema financeiro, e o estabelecimento de parcerias e a comunicação destes temas são os eixos prioritários de atuação definidos.

O documento “inclui ainda um enquadramento do tema, uma análise da abordagem seguida por bancos centrais e autoridades de supervisão neste domínio e um balanço do trabalho desenvolvido, até ao momento, pelo Banco de Portugal”.