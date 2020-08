Banco Montepio passa a prejuízos de 51,3 ME no 1.º semestre

O banco Montepio teve prejuízos de 51,3 milhões de euros no primeiro semestre, que comparam com os lucros de 3,6 milhões de euros do mesmo período de 2019, divulgou a instituição.

O banco justifica os prejuízos entre janeiro e junho com as imparidades que constituiu (109,4 milhões de euros) para fazer face a perdas de crédito decorrentes da crise pandémica.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a instituição dá, ainda, conta que concedeu 34 mil moratórias, entre 27 de março e 30 de junho, no valor global de três mil milhões de euros. Destas, 20.500 foram a famílias e as restantes a empresas.