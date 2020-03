Bancos com acesso limitado aos clientes

Na sequência dos últimos desenvolvimentos sobre a evolução da Covid-19, muitos são os sectores a tomar medidas para restringir os contactos sociais e a banca não é exceção. Ao longo da semana, os bancos vão limitar o acesso de clientes aos balcões, só podendo entrar em cada agência o número de clientes equivalente ao número de funcionários disponíveis para os atender, avançou ao Dinheiro Vivo fonte do sector.

Esta é apenas uma das medidas do plano de contingência da banca, acordada entre os vários players no mercado e que, em breve, deverá ser anunciada pela Associação Portuguesa de Bancos. Entretanto, há já instituições a enviarem e-mails aos seus clientes sugerindo-lhes que privilegiem o uso dos meios eletrónicos nos pagamentos e na consulta dos seus saldos e movimentos e que evitem a deslocação a agências bancária a não ser em caso de “absoluta necessidade”, sobretudo se estiverem inseridos nos grupos de risco, ou seja, idosos, pessoas com doenças crónicas ou com o sistema imunitário enfraquecido.

É, ainda, sugerido que, no seu dia a dia, evitem o manuseamento de dinheiro, preferindo os cartões e, sempre que possível, a tecnologia contactless, não entregando o cartão a terceiros.

O número de infetados em Portugal com o novo coronavírus (Covid-19) subiu para 169, segundo o boletim da Direção Geral de Saúde deste sábado. Neste momento, há 126 pessoas a aguardar os resultados laboratoriais.

O novo coronavírus, detetado em dezembro, na China, já provocou mais de 5.400 mortos em todo o mundo, enquanto o número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios