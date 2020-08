Bancos concederam moratórias a 741 623 empréstimos entre março e junho

Entre finais de março e 30 de junho foram feitos 841 856 pedidos de adesão a moratórias de crédito. Os bancos aprovaram 88% dos pedidos, ou seja, aplicaram moratórias a 741 623 empréstimos, revela o Banco de Portugal. Recusados ou ainda em apreciação estavam 100 233 contratos.

A maioria dos pedidos de moratória, 44%, diziam respeito a crédito à habitação e outros créditos hipotecários (322 709). Os empréstimos ao consumo representaram 26% do total (196 464), e o crédito a empresas, empresários em nome individual e outros 30%, ou seja, 222 450 pedidos de moratória.

As famílias beneficiaram de 70% das moratórias concedidas no período em análise (519 173), e as empresas 30% (222 450).

Clientes podem pedir moratórias de crédito até 30 de setembro

Já no final de julho ficou-se a saber que os clientes bancários interessados em beneficiar das moratórias de crédito têm até 30 de setembro para pedir o acesso ao regime público.

A instituição agora liderada por Mário Centeno revelou que as novas regras relativas ao regime de moratória pública entraram em vigor a 27 de julho. Com elas os “clientes bancários que não tenham aderido à moratória pública, mas que ainda pretendam beneficiar destas medidas de apoio, devem comunicar essa intenção às instituições mutuantes até ao dia 30 de setembro de 2020”.