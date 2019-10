Bancos cortam 2.400 milhões em malparado até junho

Os bancos eliminaram 2.400 milhões de euros de crédito malparado dos seus balanços nos primeiros seis meses deste ano.

No final de 2018 os bancos a atuar no mercado português tinham 25.856 milhões de empréstimos ‘tóxicos’ e fecharam o mês de junho com 23.447 milhões de euros de crédito malparado bruto.

“A trajetória de redução do stock de empréstimos non-performing manteve-se no segundo trimestre de 2019, observando-se uma diminuição de cerca de 200 milhões de euros, no caso dos particulares, e de 650 milhões de euros, no caso das sociedades não financeiras”, refere o relatório sobre o Sistema Bancário Português do segundo trimestre deste ano, divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

“Esta evolução traduziu-se numa redução do rácio de NPL (non-performing loans) total de 8,9% para 8,3% face ao trimestre anterior [4,3% para 4,0%, quando líquido de imparidades], e numa diminuição 1,1 pontos percentuais face ao final de 2018”, adianta.

Em atualização