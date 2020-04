Bancos cortaram 8,7 mil milhões em malparado em 2019

Os bancos em Portugal reduziram em 8,7 mil milhões de euros as suas carteiras de crédito malparado em 2019 face ao ano anterior.

As carteiras de crédito malparado dos bancos passaram de um montante de 25.852 milhões de euros no final de 2018 para 17.194 em dezembro passado.

No total, o peso do malparado no crédito total caiu de 9,4% para 6,1%, adianta o relatório sobre o ‘Sistema Bancário Português’ relativo ao quarto trimestre, divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Só no quarto trimestre os bancos cortaram o malparado em cerca de 4,5 mil milhões de euros. “Esta evolução traduziu-se numa redução do rácio de NPL (non-performing loans, em inglês), para 6,1% [-1,6 pontos percentuais]”, explica o relatório.

Segundo o documento, os bancos lucraram mais 714 milhões de euros em 2019 do que em 2018. No total, o setor registou lucros de 1.792 milhões de euros no ano passado contra os 1.028 milhões de euros de lucros obtidos no exercício anterior.

