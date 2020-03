Bancos doam 100 ventiladores ao SNS

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) anunciou esta terça-feira que os bancos seus associados decidiram “doar ao Serviço Nacional de Saúde 100 ventiladores e 100 monitores”.

“Os Associados da APB reiteram também o compromisso perante a sociedade portuguesa de continuarem a assegurar a prestação dos serviços financeiros com o mínimo de perturbação para os clientes e a apoiarem a economia, quer através da célere operacionalização das medidas aprovadas pelo Estado, quer através de linhas de atuação específicas promovidas pelos diversos bancos”, diz a APB num comunicado.

O Governo aprovou uma moratória no crédito à habitação e no crédito a empresas. Alguns bancos também estão a conceder uma moratória no crédito ao consumo.

Os quatro dos maiores bancos a operar em Portugal – CGD, Santander Portugal, BPI e BCP – fecharam as contas do ano passado com lucros de 1933,2 milhões de euros. Foram mais 145,5 milhões (+8,1%) do que em 2018. Contas feitas, lucraram por dia 5,29 milhões, em grande parte devido à venda de ativos e ao aumento das comissões.

O Novo Banco registou um prejuízo de 1058 milhões de euros em 2019.