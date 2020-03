Bancos têm que garantir saúde e segurança dos trabalhadores

“Perante a atual fase de propagação da Covid-19 […], as administrações das instituições financeiras a operar em Portugal terão que assegurar que estão garantidas as condições de higiene e segurança necessárias nos espaços de trabalho”, fornecendo material de desinfeção e proteção individual e tendo um “cuidado acrescido” a nível da limpeza das instalações, apontou, em comunicado, o SNQTB.

O sindicato sublinhou ainda que os bancos devem garantir que as tarefas associadas a áreas de suporte são realizadas, preferencialmente, via teletrabalho, bem como que deve existir uma “definição clara e restritiva” dos serviços considerados essenciais.

Por sua vez, os bancários incluídos em grupos de riscos, como diabéticos e grávidas, devem ter “máxima prioridade” no que se refere à entrada em regime de teletrabalho, notou o SNQTB.

“Temos mantido o contacto diário e permanente com os bancários de todo o país e todos estão empenhados nas suas responsabilidades por forma a garantir o funcionamento do sistema financeiro e da banca […]. Naturalmente, os bancários têm clara noção daquilo que é o seu dever moral e profissional […], mas é imperativo que as instituições financeiras não poupem esforços na implementação das medidas necessárias”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente do sindicato, Paulo Gonçalves Marcos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.