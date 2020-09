Banif – BNF Bank sem autorização para exercer atividade financeira

Banco de Portugal (BdP) avisou hoje que a suposta entidade “Banif – BNF Bank”, que opera através de uma página de internet, não está habilitada a exercer qualquer atividade financeira no país.

“A suposta entidade que atua através do site https://www.banif-bnfbank.com/ não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer tipo de atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal”, adverte o banco central português.

A lista das entidades autorizadas a exercer atividades financeiras pode ser consultada no ‘site’ do Banco de Portugal, lê-se no comunicado.

De acordo com as informações prestadas na sua página da internet, o Banif – BNF Bank tem morada registada na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e diz prestar serviços de ‘home banking’, aceleração de negócios, cartões de crédito, entre outros.