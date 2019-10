Bankinter aumenta lucros em 10,1% para 444,4 milhões de euros

O grupo espanhol Bankinter aumentou os lucros em 10,1% para 444,4 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, tendo o resultado antes de impostos em Portugal sido positivo em 51 milhões de euros, foi hoje divulgado.

“A 30 de setembro, o grupo Bankinter obtém um resultado líquido de 444,4 milhões de euros e um resultado antes de impostos de 587,8 milhões de euros, o que traduz aumentos em relação ao ano anterior de 10,1% e 6,3%, respetivamente”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Bankinter.

O mesmo documento adianta que os resultados “incorporam os números do EVO Banco e da sua filial de consumo na Irlanda, a AvantCard, cuja integração no grupo ocorreu no segundo trimestre do ano”.

“Excluindo efeitos da aquisição do EVO Banco e as suas contas consolidadas, o resultado líquido seria de 412,3 milhões de euros e o resultado antes de impostos de 567,8 milhões de euros, o que significa um crescimento de 2,1% e 2,7% respetivamente, em base comparada”, adianta ainda o comunicado da entidade bancária.

Na atividade do Bankinter em Portugal, o resultado antes de impostos ascendeu a 51 milhões de euros, “ou seja, 17% acima do valor registado a 30 de setembro de 2018”.

O negócio em Portugal registou também uma subida em termos de crédito concedido e recursos captados, tendo crescido 14% e 15%, respetivamente.

Em Portugal, “destaca-se especialmente a boa evolução da carteira de crédito concedido a empresas, que cresce 34% face há um ano”, lê-se no comunicado.

No total do grupo, a rentabilidade dos capitais próprios do Bankinter foi de 12,64%, e rácio de capital CET1 (‘Common Equity Tier 1’) ‘fully loaded’ (com todas as regras executadas) foi de 11,57% no final do terceiro trimestre.

Em termos de qualidade dos ativos, o índice de morosidade situou-se em 2,73%, uma descida face aos 3,20% registados no mesmo período do ano passado.

Já relativamente à liquidez, a diferença entre o crédito concedido e os recursos de clientes reduziu-se para 700 milhões de euros, “enquanto que há um ano era de 3.700 milhões de euros, o que faz com que o rácio de depósitos sobre créditos se situe em 99,8%”, de acordo com o banco.

A margem de juros do Bankinter cresceu 7,3% face ao mesmo período do ano passado, para 857,7 milhões de euros, indica o banco, acrescentando que “a margem bruta atingiu os 1.544,8 milhões de euros, mais 4,9%, com as receitas líquidas provenientes de comissões a totalizarem 346,7 milhões, um crescimento de 4,3%.

“Por sua vez, o Bankinter termina o terceiro trimestre com uma margem de exploração de 752 milhões de euros, mais 4,3% do que há um ano, sendo mais 7,4% se excluído o EVO. A integração desta entidade leva a um aumento de custos operacionais de 5,4%, embora excluindo os efeitos da aquisição do EVO Banco estes custos diminuam 1%”, pode ler-se também no comunicado.

Em termos de crédito concedido a clientes, atingiu os 59.353,6 milhões de euros, “mais 8,4% do que há um ano”, e se for considerado apenas o negócio em Espanha e excluído o EVO Banco, cresceu 5%, de acordo com os dados hoje conhecidos.

Já no segmento de banca de empresas, a carteira do Bankinter atingiu os 25.000 milhões de euros (23.300 milhões só em Espanha), um aumento face aos 23.700 milhões registados no mesmo período do ano passado.

O grupo espanhol Bankinter está em Portugal desde 2016, quando comprou parte da atividade e a rede comercial do Barclays.