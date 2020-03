BCE reúne de emergência

O Banco Central Europeu (BCE) vai reunir de emergência esta noite, por teleconferência, para analisar a resposta da autoridade monetária aos desafios económicos gerados pela pandemia de coronavírus Covid-19, num dia em que as taxas de juro da dívida pública dos países periféricas da União Europeia estão a subir, noticia a Bloomberg.

Na semana passada, o BCE decidiu manter as taxas de juro sem alteração, optando antes por injetar mais dinheiro no sistema financeiro em condições muito vantajosas, e anunciou a compra de ativos no valor de mais 120 mil milhões de euros até ao final do ano.

Um pacote de medidas cujo impacto se esfumou depois de Christine Lagarde, a presidente do BCE, veio declarar publicamente que não era papel do BCE reduzir os prémios de risco dos países membros.

Em resposta, o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, considerou que o BCE deveria usar todos os seus instrumentos disponíveis “rápida e massivamente”.