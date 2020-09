BCP chega a acordo com sindicatos e atualiza todos os salários com retroativos

O Millennium bcp chegou a um acordo com todos os sindicatos subscritores dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) do Grupo BCP e vai atualizar todos os salários de todos os colaboradores do Banco, além de reformados e pensionistas.

A atualização é referente à revisão da tabela salarial de 2020, segundo indicou ao DV fonte oficial do banco.

No processamento de salários que vai ser feito no dia 25 deste mês todos trabalhadores vão receber já com a atualização agora acordada.

A nova tabela salarial para o grupo, mesmo com a crise da pandemia de covid-19, inclui retroactivos a 1 de janeiro de 2020. O rendimento base é aumentado em 0,3%, o subsídio de almoço é aumentado em 1,04% e o subsídio de apoio à natalidade é aumentado em 50 euros, chegando agora aos 800 euros.