BCP regressa ao índice das 600 maiores empresas europeias

A partir de 19 de Março, o Millenium BCP vai voltar a constar na lista das 600 maiores empresas europeias. O banco, que em setembro passado abandonou o STOXX Europe 600 Index, vai voltar a fazer parte do índice accionista de referência na Europa, onde irá ocupar a posição 491, com uma capitalização bolsista de 2,9 mil milhões de euros.

Na altura em que deixou o STOXX 600, por questões relativas à recomposição e reavaliação do índice, o BCP apresentou perdas de vários milhões em bolsa. Durante a ausência, o banco liderado por Nuno Amado conseguiu recompor-se, tendo apresentado, desde o início deste ano, ganhos na ordem dos 9%, aos quais ajudaram ainda as avaliações positivas do JP Morgan.

Com o regresso ao índice europeu, o BCP volta a marcar presença nos radares dos ‘tubarões do investimento’, uma vez que é neste índice que estão as 600 empresas mais valiosas do mercado europeu. A lista é atualmente liderada pela Nestlé, cujo valor em bolsa ultrapassa os 216 mil milhões de euros. Os outros dois lugares do pódio são ocupados pela Novartis e o banco britânico HSB, com capitalizações bolsistas de 179 e 174 mil milhões de euros, respetivamente.