BCP. “É nossa obrigação contribuir para a continuidade da atividade económica”

O CEO do BCP enviou esta quinta-feira uma carta aos trabalhadores do banco para reforçar as preocupações com o combate à covid-19, justificando “a adoção de medidas adicionais de contenção da propagação do vírus”. Mas Miguel Maya, na nota a que o Dinheiro Vivo teve acesso, sublinha que é obrigação do banco “contribuir para a continuidade da atividade económica, a qual, mesmo a níveis muito inferiores ao normal, assume uma relevância vital neste período de emergência e é indispensável para a continuidade do funcionamento das estruturas comunitárias que suportam a estabilidade e a coesão social”.

Para isso, o BCP reforçou o recurso ao teletrabalho, pedindo aos responsáveis das áreas de Operações, Suporte ao Negócio e Negócio que coloquem a trabalhar remotamente até 100% dos trabalhadores. Mas, referindo que é “essencial assegurar que o trabalho remoto não se traduz num menor grau de rigor nas nossa atuações” e ainda que “a prioridade que atribuímos à proteção dos colaboradores, sem deixar de cumprir o nosso dever perante as comunidades que servimos, justifica, também da nossa parte, a adoção de medidas adicionais de contenção da propagação do vírus”.

O responsável acaba com “uma palavra de especial apreço e gratidão pelo profissionalismo, pelo sentido de serviço dos Colaboradores que continuam a ter diariamente interações fisicamente mais próximas dos Clientes, as quais são muitas vezes imprescindíveis para que o banco possa manter a confiança dos Clientes e cumprir as obrigações que nos competem perante a sociedade.”