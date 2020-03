BCP não pagará dividendos mas mantém reposição de remunerações dos trabalhadores

O Millennium bcp vai propor aos acionistas não pagar dividendos em relação ao exercício de 2019, devido à crise provocada pela epidemia de coronavírus, mas vai avançar com a reposição de remunerações dos trabalhadores.

As propostas vão ser submetidas à assembleia geral do banco, que vai ser convocada para o dia 20 de maio, adianta o comunicado do banco divulgado esta quinta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“O conselho de administração entendeu ainda propor à assembleia geral anual a retenção dos restantes resultados relativos ao exercício de 2019, dos quais 13.929.601,66 euros para reforço da reserva legal, e o remanescente, no montante mínimo de 120.085.414,93, para resultados transitados”, refere o comunicado.

“Tal proposta visa garantir que o banco esteja mais preparado para fazer face ao presente contexto de incerteza, tendo o conselho de administração reiterado a determinação de, uma vez ultrapassada a crise e na medida em que o banco e a economia nacional iniciem a sua recuperação, retomar a política de dividendos aprovada”, adiantou.

