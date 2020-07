BCP. “Não temos nenhum projeto de crescer por aquisição em Portugal”

Durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro semestre, o banco liderado por Miguel Maya esclarece que não há interesse em crescer em Portugal através de aquisição de outro banco.

A resposta de Miguel Maya surgiu na sequência de uma pergunta sobre o potencial interesse do banco em aumentar a presença em Portugal através da compra de outro operador, num cenário em que eventualmente o Novo Banco estivesse à venda. Afirmando que o BCP tem uma “quota de mercado que varia entre os 17 e os 21%”, Miguel Maya esclareceu que, a possibilidade de aumentar este valor através do crescimento por aquisição não figurava e continuará a não estar presente nos planos do banco.

“Não temos nenhum projeto de crescer por aquisição em Portugal. Não está nos nossos planos e muito menos interesse teríamos neste contexto atual de mercado”.

“Também já disse que qualquer operação que vá ao mercado é dever de uma equipa diligente de olhar para o mercado. Qualquer operação a acontecer temos a obrigação de olhar para ela. Se está nos planos [crescimento através de aquisição]? Não temos interesse nenhum em crescer em Portugal por via de aquisições. Se já não era um interesse, ainda menos é [no contexto atual]”, afirmou Miguel Maya.

O líder do BCP avançou ainda que, neste momento, “fala-se muito de consolidação em Portugal”, mas que a preocupação atual do BCP está ligada “a operadores que nem sequer estão cá”.

Tal como já tinha referido anteriormente, sublinhando que a saúde financeira do banco é uma prioridade, Miguel Maya prefere falar em “prudência” sobre o tema de crescimento.