BCP reforça crédito de tesouraria e liquidez para empresas

O Millennium bcp vai reforçar o crédito de tesouraria e liquidez imediata para ajudar as empresas em dificuldades a fazer face às suas despesas imediatas.

O banco também disponibiliza o acesso a várias linhas de crédito, no âmbito de um plano que visa “apoiar a economia, proteger o emprego e reforçar a sustentabilidade empresarial”.

O BCP dispõe de 500 milhões de euros para soluções de factoring “para adiantamento de recebimentos e operações de confirming para execução de pagamentos”. As empresas podem solicitar este tipo de operações online, em montantes “até 50 mil euros num processo simplificado e até 250 mil euros num processo contratual”.

Em matéria de liquidez, o banco pode proceder ao “adiantamento integral dos pedidos de reembolso e dos pagamentos a título de adiantamento dos projetos de investimento do Portugal 2020 e do PDR2020”, entre outras medidas.

Para os particulares, entre várias medidas de apoio às famílias, o BCP vai disponibilizar o acesso a contas à ordem, com um pacote de serviços incluído, com um custo mensal de um euro, até setembro deste ano.

O Governo aprovou na quinta-feira uma moratória no crédito à habitação e nos créditos de empresas, por um prazo de seis meses, até setembro. A medida é aplicada a toda a banca.

O presidente executivo do Millennium bcp, Miguel Maya, já tinha anunciado, no programa ‘Negócios da Semana’, na SIC Notícias, que o banco iria anunciar medidas num valor global de 4,7 mil milhões de euros para apoiar famílias e empresas.

O BCP adianta, em comunicado, que os seus clientes com “seguro de saúde Médis têm acesso a médico online através da App Médis, gratuito até 31 de maio”. Lembra que “este seguro de saúde comparticipa o teste de despiste do Covid-19, para apólices com cobertura de ambulatório e mediante receita médica”.

Recorda que “os seguros de vida – incluindo os associados ao crédito, garantem as situações de morte e invalidez causadas por Covid-19, exceto se a doença tiver sido contraída em viagem a um país considerado de risco” pela Organização Mundial de Saúde.

Atualizada às 17H29 com mais informação