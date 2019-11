BdP confirma Nuno Zigue como CEO do Banco Santander Consumer Portugal

O Banco de Portugal (BdP) confirmou formalmente Nuno Zigue como presidente executivo do Banco Santander Consumer Portugal, posição para que foi nomeado há praticamente um ano, anunciou o banco do grupo Santander esta segunda-feira.

“Em dezembro de 2018 Nuno Zigue foi nomeado CEO [‘chief executive officer’, presidente executivo] do Banco Santander Consumer Portugal, posição que foi agora reconhecida formalmente pelo Banco de Portugal”, refere a instituição bancária em comunicado.

Citado no comunicado, Nuno Zigue destaca a “capacidade de evoluir, com agilidade e com segurança” atualmente exigida às instituições financeiras face ao “desafio da adaptação aos novos modos digitais de consumo, assegurando o cumprimento de um contexto regulatório cada vez mais exigente”.

“É por isso uma oportunidade poder conduzir o Banco Santander Consumer neste contexto de transformação, no qual nos propomos corresponder à expectativa dos consumidores de aceder, por via digital, a soluções de crédito, de forma transparente, rápida e segura”, sustenta.

Formado em Direito pela Universidade de Lisboa e com pós-graduação em Gestão no ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa, Nuno Zigue possui ainda um MBA pela Universidade de Pittsburgh e, em 2018, frequentou o Oxford Fintech Program.

Começou a carreira no Banque PSA Portugal, onde foi responsável pelo serviço a clientes e diretor comercial e, após dez anos de atividade, assumiu funções de diretor comercial e de operações dos serviços financeiros B2B da Citroen, em Paris.

Regressou ao Banque PSA em 2007, como diretor-geral na Hungria, e quatro anos depois assumiu o mesmo cargo no Brasil, onde liderou uma equipa com mais de 250 pessoas.

Em 2015, Nuno Zigue voltou a Paris onde, inserido no Grupo PSA, criou a unidade de negócio Após-Venda Independente e, dois anos depois, foi para Madrid como CEO e membro do Conselho de Administração da PSA Financial Services Spain, uma ‘joint venture’ (parceria) entre o Grupo PSA e o Banco Santander.