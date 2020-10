BdP: Ter uma conta bancária pode custar até 124 euros por ano

Os custos de manutenção de uma conta bancária base podem chegar a 124 euros por ano, com o valor médio a situar-se nos 63 euros.

Os dados constam do relatório de Atividade de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal relativo ao primeiro semestre deste ano e que foi divulgado esta quinta-feira.

Um cartão de débito pode custar até 31 euros anualmente e um cartão de crédito pode ter um custo de até 36 euros, segundo as conclusões do comparador de comissões citado no relatório.

Estes valores comparam com o máximo de 4,37 euros para manter uma conta de serviços mínimos bancários, por exemplo.

Segundo o Banco de Portugal, “foram constituídas em Portugal 15.529 contas de serviços mínimos bancários” no primeiro semestre deste ano. Destas, 78,5% foram criadas por “por conversão de uma conta de depósito à ordem já existente”. Foram ainda encerradas 1.666 contas, 85,2% das quais por iniciativa do cliente.

“A 30 de junho, existiam 117. 491 contas de serviços mínimos bancários, mais 13,4% do que no final de 2019 e mais 49,2% do que no final do período homólogo”, adianta o supervisor no comunicado referente ao relatório.

Atualizada às 11H47 com mais informação