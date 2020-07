BdP: Montante de crédito concedido a consumidores em março cai 15,4%

O montante de crédito concedido aos consumidores e o número de contratos celebrados em março recuaram 15,4% e 25,6%, respetivamente, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

“Em janeiro e em fevereiro de 2020, os níveis de contratação no crédito aos consumidores superaram os valores médios de 2019”, refere o BdP, no comunicado sobre o Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho.

“No entanto, em março de 2020, o montante de crédito concedido e o número de contratos celebrados diminuíram 15,4% e 25,6% relativamente a fevereiro, respetivamente”, acrescenta.

“Em abril, as quedas foram ainda mais expressivas: foram concedidos 203,1 milhões de euros em crédito aos consumidores, menos 63,2% do que no mês anterior, e celebrados 43.446 contratos, menos 58,2% do que em março”, prossegue o BdP.

As reduções “foram transversais a todos os segmentos, mas foram mais acentuadas no crédito automóvel e no crédito pessoal”, conclui a instituição.