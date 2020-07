BdP: “Os pagamentos ‘sem contacto’ até 50 euros vieram para ficar”

O Banco de Portugal anunciou esta segunda-feira que o limite de 50 euros para a realização de pagamentos ‘sem contacto’ passa a ser de forma permanente o novo valor máximo para compras com recurso a esta tecnologia.

Segundo o supervisor bancário, “os consumidores passaram a recorrer à tecnologia contactless em cerca de 20% das compras com cartão, praticamente duplicando o nível de utilização existente antes da pandemia”.

“Perante o crescimento registado na utilização desta tecnologia, a comunidade bancária nacional, em articulação com o Banco de Portugal e com a SIBS, decidiu, agora, tornar permanente o limite de 50 euros para a realização de pagamentos contactless sem necessidade de introduzir o PIN”, refere o supervisor bancário num comunicado divulgado na sua página na Internet.

Foi em 25 de março de 2020 que o montante máximo para pagamentos ‘sem contacto’ passou de 20 euros para 50 euros. A medida foi introduzida no âmbito do combate à epidemia do novo coronavírus. A tecnologia permite fazer pagamentos sem o consumidor ter de introduzir o seu PIN do cartão.