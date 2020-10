BdP poderia ter afastado Salgado um ano antes do colapso do BES

Ricardo Salgado poderia ter sido afastado da liderança do BES um ano antes do colapso do banco. O jornal Público avança esta sexta-feira, 2 de outubro, que em 2013 era possível ter substituído Ricardo Salgado como presidente-executivo (CEO) do BES, uma vez que o Banco de Portugal detinha ferramentas legais para o fazer.

Esta é uma das indicações referidas pela Comissão de Auditoria Independente (CAI) chefiada pelo ex-vice-governador João Costa Pinto, encarregue pelo anterior governador Carlos Costa de avaliar a actuação do supervisor no caso GES/BES, citado pelo BES.

No âmbito deste relatório foram identificadas uma série de insuficiências no acompanhamento do caso e explicações pouco convincentes para as decisões tomadas durante o processo de deterioração do grupo que culminou na resolução em Agosto de 2014.

De acordo com o Público, o relatório da ação do Banco de Portugal no caso do GES/BES ficou terminado a 30 de abril de 2015. Mais de cinco anos após a conclusão do documento, este continua a ser considerado como matéria reservada.