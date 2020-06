BdP: “A crise pandémica constituirá um teste à resiliência” dos bancos

O Banco de Portugal alertou esta quarta-feira para a necessidade de haver uma resposta coordenada a nível europeu à atual crise, que “constituirá um teste de resiliência ao setor financeiro nacional e internacional”.

O alerta foi feito através de um comunicado no âmbito do Relatório de Estabilidade Financeira, que foi hoje divulgado pelo supervisor bancário.

O Banco de Portugal salienta que ” a pandemia acentuou um conjunto de riscos identificados em edições anteriores deste Relatório, cujo impacto poderá ser amplificado pelas vulnerabilidades preexistentes”.

Mas aponta que “o impacto da pandemia tenderá a ser mitigado, pelo menos no curto prazo, por um conjunto de fatores”.

“Por um lado, esse impacto tenderá a ser mitigado pelo aumento da resiliência do setor financeiro e, em particular, do setor bancário, promovido nos últimos anos pela adoção de novas normas regulamentares e de práticas de supervisão, a nível nacional e internacional”, destaca.

No caso do setor bancário, “estes desenvolvimentos traduziram-se, entre outros aspetos, num reforço dos rácios de capital e da posição de liquidez”.

“Por outro lado, na sequência da anterior crise económica e financeira, vários países, entre os quais Portugal, levaram a cabo processos de ajustamento das suas economias que resultaram, inter alia, numa forte redução do nível de endividamento das empresas e dos particulares”, sublinha.