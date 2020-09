Italiano BFF Banking Group abre sucursal na Grécia

O BFF Banking Group, prestador de serviços financeiros para os fornecedores dos sistemas Nacionais de Saúde e Administrações Públicas na Europa, inaugurou uma sucursal em Atenas, na Grécia, criando assim uma presença permanente no país.

O grupo já está em atividade há três anos no mercado grego, tendo já adquirido mais de cem milhões de euros de créditos nesta geografia.

Na Grécia, os volumes de factoring representam cerca de 8% do PIB, enquanto que noutros países europeus a penetração deste tipo de serviços atinge os 10%-12% do PIB. A difusão deste serviço entre os fornecedores da Administração Pública grega é ainda mais reduzida. Em comunicado, a instituição financeira refere que tem o “objetivo de responder a estas necessidades dos seus clientes que não estão supridas, aproveitando para o efeito a sua forte experiência internacional em vários países e uma equipa local com talento”.

“Somos o único banco ativo no mercado grego que oferece soluções completas para a gestão de créditos sobre o setor público e a saúde. A abertura de uma sucursal em Atenas permite-nos desenvolver ainda mais os nossos serviços de factoring enquanto recurso para as empresas na geração de eficiência e valor na gestão da liquidez, em particular durante períodos difíceis”, indica Christos Theodossiou, recentemente nomeado diretor da operação do BFF Banking Group na Grécia. “Estivemos inteiramente operacionais no mercado grego durante o período de confinamento provocado pela pandemia Covid-19 e o nosso compromisso é agora estarmos ainda mais próximos dos nossos clientes no país durante este período de recuperação que é crucial tanto para os fornecedores do setor público como para as administrações públicas”.

Já Massimiliano Belingheri, CEO do BFF Banking Group afirma que a sucursal em Atenas representa “um novo marco na história do grupo”, que contribui para o processo de internacionalização da empresa. “Este processo é não só essencial para a estratégia do grupo, mas também um voto de confiança na Grécia e no seu potencial futuro. É demonstrativo do nosso compromisso com os clientes que operam no país, negócios locais e multinacionais: se no período anterior a 2017, os nossos serviços dedicados a fornecedores de entidades públicas e do Sistema Nacional de Saúde não estavam disponíveis no mercado Grego, hoje a nossa oferta á mais vital do que nunca.”